Le but exceptionnel de Christoph Baumgartner avec l’Autriche

Sacré numéro.

Lors du match amical entre la Slovaquie et l’Autriche ce samedi (0-2), Christoph Baumgartner s’est illustré en marquant un magnifique but, seulement sept secondes après le début de la rencontre. À la suite de l’engagement, le joueur de Leipzig a pris le cuir avant de réaliser un numéro de soliste en éliminant trois joueurs, puis en trompant Martin Dúbravka d’une frappe à ras de terre. Et ce n’est pas tout, vers l’heure de jeu, Baumgartner est même passé tout près du doublé, mais l’attaquant a vu son coup de casque être repoussé in extremis par Cagliari Adam Obert avant de faire glisser le ballon sur son ventre pour marquer. En vain puisqu’il a touché le cuir de la main en tombant. Mais peu importe, son pion a permis aux Autrichiens, qui affronteront la France le 17 juin prochain en phase de poules de l’Euro 2024, de lancer de la meilleure des manières leur préparation.…

TM pour SOFOOT.com