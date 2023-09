information fournie par So Foot • 18/09/2023 à 17:23

Le but du week-end vient d’Autriche

Bängër !

Pour la réception du Red Bull Salzbourg, Sturm Graz a tenu bon en accrochant un nul face à l’actuel leader. Et si les Noir et Blanc ont même pensé prendre les trois points de la victoire avant de se faire rejoindre dans le dernier quart d’heure, ils pourront au moins se satisfaire du missile envoyé par Otar Kiteishvili pour leur premier but de la partie.…

ARL pour SOFOOT.com