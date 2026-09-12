Le but dingue d’un Français en deuxième division belge

C’est la nouvelle mode des Sporting : les buts du bout du monde. Après le Sporting Portugal en Youth League en milieu de semaine, voilà que le Sporting Lokeren s’est aussi illustré dans le domaine ce weekend et le milieu de terrain français Maxime Pau plus précisément .

Transfuge du RAAL La Louvière, le joueur formé au LOSC et ex international U17 français, s’est illustré avec une magnifique réalisation du milieu de terrain face au U23 d’Anderlecht , en Challenger Pro League, la deuxième division belge. Une frappe pure, qui ne rebondit pas avant la ligne de but , au cœur d’une victoire 6-2. L’aprèm parfait, en plus d’un joli coup de projecteur.…

JF pour SOFOOT.com