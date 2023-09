Le but de l’année inscrit par le Liechtenstein

Quitte à marquer un but par an, autant mettre celui de l’année.

Et c’est ce que les joueurs du Liechtenstein ont fait, face à la Bosnie, ce vendredi. Alors qu’ils étaient menés 2-0 par les coéquipiers d’Edin Dzeko, les joueurs du petit état d’Europe centrale ont claqué leur premier pion depuis plus d’un an, et pas n’importe comment. Après un corner en leur faveur, le ballon s’est envolé vers les 25 m. C’est là que Sandro Wolfinger, le piston droit de 32 ans, est arrivé pleine balle pour reprendre de volée et envoyer un missile dans la lucarne opposée, façon Steven Gerrard au Mondial 2006. Après 5 journées, 16 buts encaissés et 0 point inscrit, les Liechtensteinois ont ainsi sauvé l’honneur, grâce au défenseur du FC Balzer, club de quatrième division suisse.…

AHD pour SOFOOT.com