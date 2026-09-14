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Le but d'Erling Haaland contre United n'aurait pas dû être accordé
information fournie par So Foot 14/09/2026 à 10:15
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Le but d'Erling Haaland contre United n'aurait pas dû être accordé

Le but d'Erling Haaland contre United n'aurait pas dû être accordé

Manchester United souscrit toujours son abonnement à la poisse. Défaits lors de ce derby mancunien du dimanche 13 septembre, les Red Devils peuvent s’estimer avoir été victimes d’une injustice de la part du corps arbitral . Et pas des moindres : le but d’Erling Haaland, scellant la victoire des Cityzens par la plus petite des marges, aurait du être annulé.

C’est la faute d’Enzo Fernández

C’est bien ce qu’a confirmé la direction de l’arbitrage du foot anglais dans un communiqué , publié en aval de la rencontre, et qui insiste sur la position d’Enzo , hors jeu au moment du but, et dont le positionnement a influencé la défense d’United.…

ABS pour SOFOOT.com

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