Le but contre son camp invraisemblable du gardien d’Hambourg

On tient peut-être le CSC de l’année.

Toujours très brûlant et intéressant à suivre, le derby d’Hambourg entre St. Pauli et le HSV, disputé ce vendredi soir, a été émaillé d’un but pour le moins… surprenant. Peu avant la demi-heure de jeu, alors que les locaux avaient déjà ouvert la marque, les visiteurs se sont tiré une sacrée balle dans le pied. Daniel Heuer Fernandes, leur gardien, a dû précipitamment revenir vers sa ligne de but pour récupérer une passe en retrait hasardeuse de l’un de ses défenseurs. Sous pression, le portier hambourgeois a décidé d’expédier un énorme dégagement. Sauf qu’il a totalement dévissé son geste et que le ballon a fini au fond de ses propres filets.…

RB pour SOFOOT.com