Le but à la Bergkamp d’un joueur de Cholet !

Le genre de but qu’on a rêvé 10 000 fois d’inscrire.

Sommes-nous revenus sur la pelouse de Saint James’ Park, le 2 mars 2002 ? Non, nous sommes bien le 7 octobre 2023, au stade Jean-Bouin de Paris. Loin d’Arsenal et de la Premier League, Cholet et le National 1 nous ont rappelé le légendaire but de Dennis Bergkamp face à Newcastle. Contre Versailles, ce samedi, Yankuba Jarju n’a pu que réduire la marque en fin de match, ne pouvant empêcher la défaite des Choletais face à Versailles (3-2). Mais l’attaquant gambien s’est mué en buteur néerlandais le temps d’un contrôle, faisant passer Thibault Jaques pour Níkos Dabízas, avant d’envoyer un pointard au fond des filets.…

LT pour SOFOOT.com