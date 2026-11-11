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Le business tordu lancé par le FC Barcelone
information fournie par So Foot 11/11/2026 à 22:20

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Le business tordu lancé par le FC Barcelone

Le business tordu lancé par le FC Barcelone

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour renflouer les caisses… Englué dans une situation financière compliquée depuis plusieurs années, le FC Barcelone met visiblement tout en place pour s’en sortir, quitte à se lancer dans un marché assez tordu. Le club catalan a annoncé ce mercredi le lancement de son projet Memorial FC Barcelona , un endroit où les supporters pourront faire déposer leurs cendres après leur mort via une concession funéraire à même le Camp Nou !

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