Le business tordu lancé par le FC Barcelone
Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour renflouer les caisses… Englué dans une situation financière compliquée depuis plusieurs années, le FC Barcelone met visiblement tout en place pour s’en sortir, quitte à se lancer dans un marché assez tordu. Le club catalan a annoncé ce mercredi le lancement de son projet Memorial FC Barcelona , un endroit où les supporters pourront faire déposer leurs cendres après leur mort via une concession funéraire à même le Camp Nou !
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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