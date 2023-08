information fournie par So Foot • 27/08/2023 à 23:36

Le bus d'Aston Villa cible d'un jet de brique après le match contre Burnley

Les idiots étaient de sortie.

Après la rencontre entre Burnley et Aston Villa ce dimanche après-midi, qui a tourné à l’avantage des Villans (1-3), les visiteurs ont vu leur bus être la cible d’un jet de brique. « Cet incident s’est produit alors qu’une grande partie de la circulation quittait la zone après le match de football entre Burnley et Aston Villa. C’est une chance que la brique n’ait pas causé plus de dégâts ou n’ait pas fait de blessés graves, voire de morts » , a notamment expliqué la commissaire Melita Worswick, de la police du Lancashire, à propos de cet incident qui a eu lieu à environ trois kilomètres de Turf Moor, le stade de Burnley.…

AL pour SOFOOT.com