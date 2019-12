Le Burkina se débat entre deuil, combats et messages de solidarité

L'attaque djihadiste qui a fait 42 morts dans le nord du Burkina Faso, la pire dans le pays depuis cinq ans, l'a plongé dans le deuil à Noël. Trente-cinq civils, dont trente et une femmes, et sept militaires (quatre soldats et trois gendarmes) ont été tués dans cette attaque armée non revendiquée, menée mardi à Arbinda, près de la frontière malienne, qui a visé à la fois le détachement militaire et la population civile. Mercredi soir, des sources sécuritaires ont rapporté à l'AFP qu'une nouvelle attaque s'était produite dans la même région, à une soixantaine de kilomètres, une embuscade dans laquelle « une dizaine de militaires » ont péri.Lire aussi Burkina Faso : encore 35 civils tués par des terroristesCe qui s'est passé« Une patrouille du détachement militaire de Namsiguia a été attaquée dans la nuit de mardi à mercredi » et « une dizaine de militaires ont été tués dans cette embuscade qui a eu lieu à Hallalé », localité située près de Tongomael, dans la province du Soum, selon une source sécuritaire. À Arbinda, mardi, la riposte militaire avait permis de tuer « 80 terroristes », selon l'état-major des armées burkinabè, et de saisir aux djihadistes en fuite « une centaine de motos, de l'armement et des munitions en grande quantité ». Cette attaque avait été menée « aux environs de 6 heures du matin par plus de 200 individus lourdement armés, à bord de pick-up et de motocyclettes. Les échanges...