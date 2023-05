Le Burj Khalifa illuminé aux couleurs de l’AC Milan

Dubaï est rossonera .

Le Burj Khalifa, plus haut gratte-ciel du monde, a été illuminé aux couleurs de l’AC Milan. La résultante d’une campagne marketing entre des lieux touristiques et le club milanais, intitulée A light that never shades (Une lumière qui ne s’éteint jamais). D’autres monuments participent ainsi, comme la Piazza del Duomo, le stade San Siro et l’hippodrome de San Siro, qui seront chacun aux couleurs du club.…

GD pour SOFOOT.com