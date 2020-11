Le bulletin de notes des Bleus en 2020

30 joueurs, ni plus ni moins. C'est ce qu'a utilisé ce glouton de Didier Deschamps pour les huit matchs que lui réservait 2020. Si les cadres sont toujours aussi solides, quelques seconds couteaux ont du souci à se faire pour 2021 au vu du nouvel arrivage. Le conseil de classe est déclaré ouvert !

Gardiens

Défenseurs

De la team de ceux qui viennent chez les Bleuset. Oui, en 2020, Benoît est une enceinte Beats.Monter sur le podium des Bleus les plus capés, se blesser en mars sans avoir à rater l'Euro, claquer des horizontales main opposée décisives, n'avoir aucune boulette à déplorer, faire admirer à tout un stade vide son joli brin de voix et ne pas avoir à rabâcher les mêmes phrases en zone mixte devant les journalistes... Vous êtes sûr de vouloir tirer un trait sur 2020 ?Appelé depuis juin 2019 pour regarder les grands, il a enfin pu venir discuter avec eux en octobre, face à l'Ukraine. Puis, il a vu papy Steve sucrer les fraises contre la Finlande et commence à saliver devant l'héritage.Il y a du Del Potro en Steve Mandanda. Un homme dont on se dit que s'il n'était pas tombé sur Hugo Lloris dans sa génération, il aurait pu marquer un peu plus l'histoire. Il se contentera de rejoindre Grégory Coupet à la 6place des portiers les plus capés des Bleus. Et encore, pour obtenir ça, il a fallu se farcir le match contre la Finlande.Comme son nombre de minutes en Bleus. C'est 1135 secondes de plus que Franck Jurietti, et c'est déjà pas mal.