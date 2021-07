Le budget supplémentaire de la Ville de Paris adopté malgré les critiques

Le budget supplémentaire 2021 de la Ville de Paris a été adopté mardi malgré les inquiétudes des alliés écologistes de la maire PS Anne Hidalgo, qui ont de nouveau dénoncé l'absence de plan d'investissement de la mandature (PIM).

Le nouveau budget s'établissant à 5,9 milliards d'euros pour les autorisations de programme, 2,3 milliards pour les crédits de paiement et 8,8 milliards pour le budget de fonctionnement a été adopté au premier jour du Conseil de Paris, mais les écologistes ont réclamé par la voix de leur présidente de groupe Fatoumata Koné "la présentation d'un PIM dans les prochains mois" afin de ne pas "avancer dans cette mandature sans cap".

Dans un communiqué diffusé après l'adoption de la délibération, les alliés écologistes soulignent que le projet commun de mandature "vise à voir des projets à vocation environnementale et sociale émerger à Paris" et "rend l'élaboration d'un PIM indispensable, comme ce fut le cas lors de toutes les mandatures précédentes".

L'adjoint aux Finances Paul Simondon (PS) avait expliqué jeudi que ce PIM, attendu depuis la réélection d'Anne Hidalgo en juin 2020, ne serait pas présenté cet été en raison d'un "manque de visibilité sur le rétablissement de la situation économique". Les annonces d'investissement se feront "au fur et à mesure des projets", avait-il indiqué.

Voyant leur voeu sur le sujet rejeté, les élus EELV ont tout de même voté la proposition de l'exécutif de présenter une "stratégie d'investissement" avec des "perspectives pluriannuelles" à l'occasion du débat d'orientations budgétaires.

Rappelant investir "plus de 1,5 milliard d'euros" en 2021 pour financer notamment "la transition écologique" dans la capitale, Anne Hidalgo s'est dite "optimiste" quant à un soutien financier supplémentaire du gouvernement après sa réunion lundi soir avec le Premier ministre Jean Castex.

"A ce jour, nous n'avons reçu que 27 millions" de la part de l'Etat, une aide "largement sous-dotée en comparaison avec d'autres villes de France" et alors que "le coût de la crise s'élève à 1 milliard d'euros pour Paris", touchée "beaucoup plus que d'autres grandes villes" par la crise sanitaire, a affirmé la possible candidate du PS à l'élection présidentielle.

