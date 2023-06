Le budget des collectivités fragilisé par l'Etat, selon un rapport sénatorial

De nombreuses décisions "unilatérales" de l'Etat placent les collectivités, notamment les plus petites, dans une situation financière peu soutenable et suscitent le découragement des élus, selon un rapport sénatorial publié mardi.

Ce rapport de la mission d'information sénatoriale lancée par le groupe RDSE, à majorité radicale, visait à évaluer l'impact des décisions réglementaires et budgétaires de l'Etat sur l'équilibre financier des collectivités.

Selon ses conclusions, de nombreuses décisions de l'État "affectent, directement ou indirectement, le +pouvoir d'agir+ des collectivités territoriales", soit en augmentant leurs charges soit en diminuant leurs ressources.

Sur les normes réglementaires, les sénateurs Jérôme Bascher (LR) et Guylène Pantel (RDSE) confirment le constat d'une "prolifération" déjà dressé en janvier par la délégation aux collectivités territoriales du Sénat.

Une "inflation normative" difficile à mesurer précisément, ajoutent les auteurs, qui rappellent juste que le code général des collectivités "a triplé de volume entre 2002 et 2023", approchant le million de mots, au risque "de submerger les élus", voire de les placer "face à des +injonctions paradoxales+ en présence de normes contradictoires".

Parmi les conséquences du "poids des normes", la modification voire l'abandon de projets, l'obligation croissante de faire appel à des juristes, mais aussi "un coût net de 2,5 milliards d'euros en 2022".

"Certains cas paraissent même ubuesques, comme celui du poulailler mobile qu'un maire des Yvelines tente désespérément d'installer sur sa commune, se heurtant à la rigidité des règles d'urbanisme", relèvent les auteurs.

Quant aux décisions budgétaires de l'Etat, elles ont généré "un système de financement de plus en plus instable, caractérisé par une imprévisibilité des ressources et une perte progressive de l'autonomie fiscale des collectivités" en raison de la suppression d'impôts locaux.

Sur le plan des ressources, les élus se perdent ainsi "dans le maquis des règles applicables", comme par exemple les critères de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF), "trop nombreux et mal compris".

Quant aux dépenses, les sénateurs rappellent que "nombre de décisions de l'État ont eu pour effet de les augmenter", en incitant par exemple les collectivités à investir dans le cadre du plan de relance et du fonds vert, tout en "tentant, paradoxalement, de les encadrer".

Les sénateurs formulent dix recommandations: mise en place d'instances de dialogue, réforme de la DGF ou inscription dans la constitution d'une compensation financière équivalente pour toute nouvelle compétence entraînant une hausse des dépenses des collectivités.