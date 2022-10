Le budget de la Défense devrait continuer à augmenter (chef d'état-major Terre)

Le budget de la Défense devrait poursuivre sa hausse au cours de la prochaine loi de programmation militaire (LPM), en préparation, a estimé jeudi le chef d'état-major de l'armée de Terre, le général Pierre Schill.

La France est "dans l'exécution d'une loi de programmation militaire dont les ressources sont en croissance importante, de 1,7 milliard par an en plus sur le budget des Armées sur les quatre dernières années", et "de trois milliards annoncés pour 2023". La prochaine LPM, 2024-2030, actuellement en préparation, devrait aboutir à "probablement des augmentations du même type", a-t-il affirmé à la presse à l'occasion d'une démonstration des capacités de l'armée de Terre dans le quartier Satory à Versailles (Yvelines).

Le budget des Armées doit atteindre 43,9 milliards d'euros (hors pensions) en 2023.

Le président Emmanuel Macron avait annoncé le 13 juillet une nouvelle LPM pour la période 2024-2030 "pour mieux assurer notre capacité à faire face à la perspective du retour possible d'un affrontement de haute intensité", marquée par l'invasion russe de l'Ukraine.

Pour le général Schill, "la guerre en Ukraine marque l'avènement d'une nouvelle ère stratégique à la mesure de ce qu'a été la chute du mur de Berlin en 1989". "Mais il ne faut pas se laisser obnubiler par cette réalité car la question des crises au-delà de cet espace européen demeure", a-t-il mis en garde.

Cette multiplicité des théâtres d'action de l'armée de Terre a été illustrée lors de différents tableaux d'intervention militaire présentés à Satory aux auditeurs de l'Institut des hautes études de la Défense nationale (IHEDN): une opération aéroterrestre engageant des moyens blindés lourds aux côtés de forces belges et allemandes pour la défense d'un Etat européen, une intervention de forces spéciales en Afrique et une opération alliant antiterrorisme et sécurité civile sur le territoire national.

La prochaine LPM doit permettre de "poursuivre la modernisation" de l'armée de Terre, marquée notamment par l'arrivée dans les forces de nouveaux blindés connectés entre eux par le système de combat collaboratif Scorpion, selon le chef d'état-major. Mais il faut aussi "adapter les besoins, au regard des enseignements du conflit ukrainien".

Il a également évoqué des "efforts accrus" pour disposer de capacités cyber au sein même des unités, pour les moyens de renseignement, notamment les drones, et pour la protection contre ces derniers.