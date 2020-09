Le budget 2021 en 4 chiffres clés, avant sa présentation lundi

Rebond de l'économie, réduction du déficit et de la dette, au moins une stabilisation du nombre de fonctionnaires, plan de relance: voici les chiffres clés du projet de budget 2021 du gouvernement.

Le ministère de l'Économie. (illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

Le gouvernement présentera lundi son projet de budget pour 2021, qui fera la part belle au plan de relance de 100 milliards d'euros sur deux ans, dans un contexte de crise économique record ayant relégué à l'arrière-plan la réduction des déficits.

o 8%, le rebond

C'est le rebond de croissance prévu par le gouvernement pour 2021, après une chute historique de 10% du produit intérieur brut (PIB) attendue cette année. Le gouvernement compte notamment sur le plan de relance de 100 milliards d'euros pour gagner 1,5 point de PIB l'an prochain. En revanche, il prévient que des incertitudes planent sur cette prévision , du fait de l'évolution de la situation sanitaire, l'issue des négociations sur la relation post-Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ou encore les résultats de l'élection américaine.

o 6,7%, le relâchement

Après un déficit record de 10,2% du PIB cette année en raison des efforts déployés pour lutter contre la crise sanitaire et économique, le gouvernement envisage pour 2021 un fort repli du déficit public en proportion du PIB, en partie mécanique avec la reprise économique attendue l'an prochain. Ce déficit restera toutefois élevé à 6,7%, avec les dépenses prévues dans le plan de relance et dans le Ségur de la santé. Même chose pour la dette publique, attendue à 116,2% du PIB en 2021 , après son envol prévu à 117,5% cette année.

Ce relâchement dans la maîtrise des comptes publics est permis par la suspension par Bruxelles des règles de sérieux budgétaire au niveau européen.

o 100 milliards, le remède

C'est le montant du plan de relance, prévu pour deux ans et qui sera intégré dans une mission spécifique de ce projet de loi de finances pour 2021. Sur ces 100 milliards d'euros, environ 10 milliards doivent être dépensés d'ici la fin 2020 , et un tiers, soit environ 30 milliards, devraient l'être effectivement en 2021, selon Bercy.

Principaux points du plan de relance économique de 100 milliards d'euros du gouvernement français ( / )

Au total, il comprend trois volets: 30 milliards dédiés à la transition écologique, 35 milliards consacrés à la réindustrialisation du pays et à l'amélioration de la compétitivité des entreprises, et enfin 35 milliards pour la cohésion sociale et territoriale, notamment la sauvegarde de l'emploi.

o 10 milliards, le bol d'air

C'est la baisse prévue du montant des impôts de production payés par les entreprises , et dénoncés de longue date par le patronat comme un frein à la compétitivité, en particulier dans l'industrie. Cette mesure fiscale était dans les tuyaux du gouvernement bien avant la crise, et elle passera par la réduction de moitié de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), soit -7 milliards d'euros, et la baisse de moitié des impôts fonciers (CFE) pesant sur les sites industriels (-3,3 milliards).

Selon le gouvernement, cette baisse des impôts de production bénéficiera à 42% aux entreprises de taille intermédiaire (ETI), à 32% aux PME et à 26% aux grandes entreprises.