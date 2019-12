« Le Bruit et la Fureur », par Karine Thuil

Ce livre m'accompagne depuis si longtemps que je ne saurais dire quand je l'ai lu pour la première fois ni ce qui m'a amenée à lui. Mais c'est l'un des plus grands chocs littéraires que j'ai connus, et j'y reviens toujours.

Faulkner s'ingénie pourtant à déboussoler son lecteur avec cette histoire qui se déroule au Yoknapatawpha, son Sud imaginaire, et qui met aux prises trois générations d'une vieille famille, dont plusieurs personnages portent le même nom, avec trois générations de Noirs. Chaque partie adopte un point de vue différent. Il y a des digressions, des retours en arrière, des passages sans ponctuation, des phrases inachevées, des pièges pour le lecteur... Un livre difficile, exigeant, qui surprend à chaque page, mais dont la puissance annihile toutes les résistances - on n'en sort pas indemne.

Le Bruit et la Fureur comporte tout ce que j'attends de la littérature : un style rageur, d'une beauté fulgurante, qui retranscrit le désordre, le chaos et la complexité du monde. C'est un livre qui sème le trouble, questionne, dérange - et qui vous hante longtemps. A chaque fois que j'en relis un passage, je suis éblouie par l'inventivité de la langue ; j'ai le sentiment de le découvrir. C'est peut-être ce qui fait la force des grands livres.

Dernier ouvrage paru de Karine Tuil : Six mois, six jours, Le Livre de poche, 252 p., 6,50 €.

Le Bruit et la fureur (The Sound and the Fury), de William Faulkner, Folio, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Maurice-Edgar Coindreau, 384 p., 7,30 €.

