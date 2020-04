Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le British Open annulé ! Reuters • 06/04/2020 à 22:12









Le British Open annulé ! par Francisco Rodriguez (iDalgo) Une semaine après Wimbledon, un autre temple de la tradition sportive britannique vient d'être renversé par le coronavirus : The Open. Le célèbre tournoi de golf a été annulé. The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, l'organisateur du plus vieux tournoi de golf au monde a annoncé la nouvelle ce lundi. Le tournoi qui était prévu du 16 au 19 juillet n'aura pas lieu. C'est la première fois qu'une telle mesure est prise depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Une décision qui s'imposait face à une pandémie qui fait de plus en plus de victimes dans le monde et notamment en Grande-Bretagne.

