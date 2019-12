Le Brexit vu de Calais ? Natacha Bouchart : « On est plus que prêts ! »

Ce matin-là, celui du vendredi 24 juin 2016, son premier geste, au réveil, est d'allumer la télévision. Il est 7 heures, les présentateurs des chaînes d'info en continu sont encore sous le choc, pourtant la maire de Calais n'est pas franchement étonnée.« Le Parlement britannique a choisi le pire moment de la crise migratoire pour demander aux citoyens de se prononcer pour rester dans l'Europe ou en sortir. J'étais persuadée que le référendum allait donner ce résultat, se rappelle-t-elle. Je regrette cette décision des Britanniques, bien sûr, mais il nous faut rester stoïques : ce qui nous met en danger aujourd'hui ce sont les extrêmes, pas le Brexit. »En campagneNatacha Bouchart, 55 ans, se raconte d'une voix calme et posée. Sa naissance à Lens, sous-préfecture du Pas-de-Calais, de parents marchands de tissus sur les marchés. L'immigration de ses grands-parents maternels, qui quittent la Pologne pour la France, tandis que les parents de son père sont expulsés de Turquie pendant le génocide arménien. Son arrivée sur le marché du travail, le lycée à peine terminé, et son goût de la politique qui s'affine et s'affirme peu à peu, jusqu'à trouver « du sens, un potentiel extraordinaire » à Calais.Élue conseillère municipale d'opposition en mars 2001, elle ne tarde pas à prendre la tête du groupe et se présente aux élections législatives de 2007, qu'elle perd. « Le même jour, j'ai décidé de partir en campagne pour les...