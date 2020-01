Le Brexit pousse l'Irlande à exporter vers la France

L'Irlande n'entend pas tout miser sur son emblème national -- le trèfle, censé porter chance -- pour affronter le Brexit qui, après avoir été repoussé à trois reprises, aura lieu ce vendredi. Malgré des indicateurs économiques au vert -- 4,2 % de taux de croissance, un chômage considéré comme nul --, le pays redoute l'impact d'un Brexit sans accord qui « pourrait être plus important que la crise financière », a mis en garde John McGrane, le directeur de la Chambre de commerce britannico-irlandaise.Selon l'Economic and Social Research Institute, une sortie non négociée du Royaume-Uni provoquerait une perte de 5 % de produit intérieur brut (PIB) pour l'Irlande, dont la moitié dès 2020. Pour échapper à ce scénario catastrophe, l'Irlande regarde aujourd'hui... du côté de l'Hexagone ! Près d'une quinzaine d'implantations en France par anEnviron 500 entreprises irlandaises exportent vers la France, vivement encouragées par Enterprise Ireland, l'agence de développement du gouvernement irlandais, à accélérer le mouvement. « Géographiquement, la France est le pays de l'Union européenne le plus proche de nous et c'est un marché de 65 millions de consommateurs, comme le Royaume-Uni », détaille Sinead Lonergan, la directrice du bureau français d'Entreprise Ireland.Pour atteindre cet objectif, Enterprise Ireland a renforcé son bureau de Paris et vient d'ouvrir un deuxième bureau, à Lyon (Rhône). L'Agence irlandaise n'hésite pas non plus à mettre la main à la poche pour soutenir financièrement les entreprises désireuses de s'ouvrir le marché tricolore. Les résultats sont là : les exportations gonflent. « Et, par ailleurs, une quinzaine d'entreprises irlandaises s'implantent désormais sur le territoire français chaque année, qu'il s'agisse d'un rachat, d'une création de filiale ou de l'ouverture d'un bureau de vente, précise Sinead Lonergan. Mais nous pouvons encore ...