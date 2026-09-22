Le Brésil vote pour réduire le nombre de joueurs étrangers par rencontre

Favoriser le joga bonito ? En perte de vitesse ces dernières années, la formation brésilienne compte bien se refaire une place au soleil. Ce lundi, les clubs brésiliens de D1 et de D2 se sont réunis à Rio afin de procéder à un vote concernant la réduction du nombre de joueurs étrangers par rencontre pour l’année 2027.

Jusque-là, les clubs auriverde étaient autorisés à aligner 9 joueurs étrangers par feuille de match, ce total sera limité à 8 en 2027 avant d’arriver à seulement 5 en 2030 . Le but affiché est de favoriser l’émergence de talents locaux et de limiter les effets de la mondialisation du football.…

MB pour SOFOOT.com