Le Brésil danse sur la Corée du Sud et vers les quarts

Ils connaissaient la Corée sur le bout des doigts mais pas autant que leurs chorés à Doha. Dans un récital de football et de danse, le Brésil a désarmé les Guerriers Taeguk à coup de gestes de génie, de joie collective et de sourires. Et à la fin du bal, ça fait 4-1.

Brésil 4-1 République de Corée

Le plus grand cabaret du monde

On ne sait pas encore qui seront les invités de la cérémonie de clôture pour cette Coupe du monde au Qatar mais quoi qu'il en soit, Gianni Infantino ferait bien de prendre le numéro de cette petite bande brésilienne pour assurer le show. Avant la finale ou pendant, selon la suite de son parcours. Ce lundi, pour la dernière représentation sur la scène du Stadium 974, la troupe de Neymar a offert au public un spectacle d'une mi-temps ahurissant. Aux premières loges, les Sud-Coréens ne pouvaient qu'applaudir. Mais au lieu d'estimer qu'il en avaient eu pour leur argent, les hommes de Paulo Bento ont préféré rappeler pourquoi ils avaient été une des belles équipes de la phase de groupe en remportant la seconde période. Tout le monde est content, le Brésil peut danser.Comment décrire ce ballet jaune et bleu ? En quelques mots : chaque mouvement est pensé pour contrôler le temps et ainsi y laisser chacun exprimer son art. Le premier acte est donné par Vinícius Júnior. Le hérite d'un centre de Raphinha que personne ni même Neymar n'a pu récupérer, le Madrilène observe les points rouges se braquer sur lui puis, sans jamais paniquer, glisse le ballon à l'opposé, sous la barre. Samba dans le coin gauche. Pris dans la cadence, Jung pense pouvoir suivre le rythme mais dégage le mollet de Richarlison à la place du ballon. M. Turpin donne le penalty à Neymar qui anéanti les gesticulations de Kim Seung-gyu de quelques entrechats. Samba dans le coin droit et célébration toute langue dehors, voilà le revenant qui rejoint Pelé et Ronaldo dans le club des Brésiliens à avoir marqué lors de trois coupes du monde.