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Le Brésil danse avec l'Écosse et fête le retour de Neymar
information fournie par So Foot 25/06/2026 à 02:11

Le Brésil danse avec l'Écosse et fête le retour de Neymar

Le Brésil danse avec l'Écosse et fête le retour de Neymar

Un doublé de Vinicius, une victoire 3-0 contre l'Écosse pour garder la première place du groupe devant le Maroc et le retour de Neymar près de trois ans plus tard : le Brésil a vécu une soirée parfaite, à Miami. Sans extraterrestres.

Écosse 0-3 Brésil

Buts : Vinicius (7 e , 45 e +3) et Cunha (60 e ) pour la Seleção

Mauvaise nouvelle pour les fans de X-Files et le GEIPAN : les extraterrestres n’ont pas posé leurs soucoupes sur la pelouse du Hard Rock Stadium, à Miami, ce mercredi aux États-Unis (dans la nuit en France, bien sûr). Bonne nouvelle pour le Brésil : Vinicius Junior et Neymar n’ont pas été enlevés au milieu de la panique, comme l’avait rêvé la voyante slash influenceuse brésilienne Vó Bahiana. Ce personnage sorti tout droit d’un mauvais téléfilm n’avait pas vu le principal : le doublé de Vini contre l’Écosse (0-3) pour laisser le Brésil à la première place du groupe C, devant le Maroc, et le retour sous le maillot de la Seleçao de Neymar, près de trois ans après sa dernière apparition remontant au 18 octobre 2023. Deux extraterrestres, à leur manière.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

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