Le Brésil assure, l'Uruguay aussi par Samuel Messberg (iDalgo) Dans la nuit de vendredi à samedi se déroulaient trois matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2022 dans la zone Amérique du Sud. Tout d'abord l'Uruguay affrontaient la Colombie et s'est imposée sur le score de 3-0 grâce à Cavani (5'), Suarez (54', s.p.) et Nunez (73'). Cette victoire leur permet de prendre la quatrième place qualificative pour le moment. La Colombie est elle septième. C'est ensuite le Chili qui recevait le Pérou et qui s'est imposé 2-0 grâce à un doublé d'Arturo Vidal (19', 34') afin de remonter à la sixième place. Le Pérou est lui huitième. Enfin le Brésil recevait le Venezuela et a assuré l'essentiel en s'imposant 1-0 grâce à un but de Roberto Firmino (66') afin de conserver la tête de ces qualifications. Le Venezuela est neuvième avec 0 point.

