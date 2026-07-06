Le Brésil a une bête noire depuis 2002

C’était melhor avant. Le Brésil, ce n’est plus ce que c’était. Même si Neymar, fier comme Artaban, a pointé du doigt les cinq étoiles de son maillot après avoir marqué le but de la réduction de l’écart face à la Norvège (1-2), son pays est encore éliminé avant le dernier carré d’une Coupe du monde.

Plafond de verre générationnel

La Seleção a un souci : cette sortie de route contre la bande d’Erling Haaland n’est pas vraiment une surprise. Depuis sa victoire en Asie en 2002, le Brésil n’a pas fait mieux qu’une quatrième place en Coupe du monde. C’était en 2014, chez lui. Pire : en sept rencontres à élimination directe, il n’est pas parvenu à s’imposer contre une sélection européenne . Jusqu’en 2002, le pays restait sur un bilan de vingt qualifications pour six éliminations contre des pays européens.…

UL pour SOFOOT.com