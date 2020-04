Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Brent repasse dans le rouge malgré l'accord "historique" sur le pétrole à l'Opep+ Reuters • 13/04/2020 à 12:46









LE BRENT REPASSE DANS LE ROUGE MALGRÉ L'ACCORD "HISTORIQUE" SUR LE PÉTROLE À L'OPEP+ LONDRES (Reuters) - Le baril de Brent est repassé dans le rouge lundi malgré l'accord de réduction historique de la production conclu ce week-end entre l'Arabie saoudite, la Russie et d'autres producteurs majeurs. Vers 09h30 GMT, les contrats à terme sur le brut de référence cédaient 60 cents, soit 1,9%, à 30,88 dollars le baril après avoir touché jusqu'à $33,99 en début de séance en Asie. Le brut léger américain West Texas Intermediate (WTI) est lui aussi repassé dans le rouge, mais oscille entre augmentation et recul. Le rebond enregistré en début de journée en Asie s'est heurté à un plafond d'inquiétudes, les marchés redoutant que cet arrangement difficilement trouvé entre grands pays producteurs ne suffise pas à réduire la surproduction tandis que la pandémie de coronavirus continue de laminer la demande. "Après une réaction initiale positive sur les cours pétroliers, nous nous attendons à ce que la décision de l'Opep+ se traduise au mieux par un cours plancher", estime Harry Tchilinguirian de BNP Paribas dans une note. "Mais nous n'anticipons pas une reprise durable des cours du pétrole tant que la demande latente ne sera pas pleinement exprimée au troisième trimestre", ajoute-t-il. L'accord conclu dimanche a pourtant pour effet d'enclencher une réduction de l'offre de pétrole quatre fois supérieure au précédent record en la matière, qui remonte à 2008, pendant la crise financière. Après quatre jours de tractations dans le cadre du format dit "Opep+", les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), la Russie et d'autres pays producteurs de premier plan se sont entendus pour réduire leur production de 9,7 millions de barils par jour à compter du 1er mai et pour deux mois, soit près de 10% de la demande mondiale. L'Arabie saoudite, le Koweït et les Emirats arabes unis ont même offert d'aller plus loin que ce que prévoit l'accord et de réduire davantage encore leur production. L'offre de pétrole globale au sein de l'Opep+ pourrait de fait baisser de 12,5 millions de bpj, a indiqué le ministre saoudien de l'Energie. Du fait de la pandémie de coronavirus, la consommation de combustibles a chuté de près de 30% dans le monde. L'Opep+ a également indiqué qu'elle souhaitait que d'autres pays producteurs n'appartenant pas à ce groupe informel, à commencer par les Etats-Unis, le Canada, le Brésil et la Norvège, mettent eux aussi en oeuvre une baisse de leur production à hauteur, globalement, de 5 millions de bpj supplémentaires. Le Canada et la Norvège ont laissé entendre qu'ils pourraient suivre cet appel. Aux Etats-Unis, la législation anti-cartel ne facilite pas la mise en oeuvre d'arrangements de ce type. Mais la production américaine de pétrole devrait baisser de toute façon du fait de la chute des cours, peut-être jusqu'à 2 millions de bpj en mois. "Cet accord va permettre de sauver des centaines de milliers d'emplois dans le secteur de l'énergie aux Etats-Unis", a réagi le président américain Donald Trump sur Twitter. (Shadia Nasrallah avec Florence Tan à Singapour; version française Marine Pennetier et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.