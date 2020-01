Le boxeur Christophe Dettinger en garde à vue pour violences sur sa femme

Christophe Dettinger est en garde à vue depuis 10h20 ce mercredi 8 janvier 2020. Cet ancien boxeur, devenu une figure des Gilets jaunes, a été interpellé par les gendarmes de Lardy (Essonne) dans le cadre d'une enquête en flagrance pour violence sur conjoint, confirme au Point le parquet d'Evry. Il était toujours entendu mercredi en début d'après-midi. Ancien champion de France des poids-lourds léger en 2007, l'homme s'était illustré le 5 janvier 2019 lors d'affrontements avec les gendarmes, à l'occasion de l'acte VIII des Gilets jaunes.Il avait été filmé, dans une vidéo abondamment relayée sur les réseaux sociaux, en train de frapper deux gendarmes mobiles sur un pont au-dessus de la Seine. Lui avait affirmé avoir voulu protégé une femme à terre et plusieurs autres manifestants. Condamné à un an de prison ferme, il avait été placé en semi-liberté, avant de se voir attribuer un bracelet électronique. Il avait bénéficié du soutien de nombreux Gilets jaunes qui avaient ouvert une cagnotte Leetchi pour le soutenir. Plusieurs milliers de contributeurs avaient permis de réunir plus de 140 000 euros, avant que Leetchi ne prenne la décision de clôturer la cagnotte, en janvier 2019. La liste des personnes ayant alimenté la cagnotte avait été transmise à la justice.Une cagnotte Leetchi fermée... par LeetchiSelon 20 minutes, l'ancien boxer et son épouse avaient alors fait délivrer une assignation à la plateforme Leetchi, lui...