Le bout du tunnel pour Tchouaméni ?
Un bon signal. À quelques heures du quart de finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc, l’équipe de France s’est entraînée lundi soir. Aurélien Tchaouaméni, qui avait manqué le huitième de finale face au Paraguay, a pu retrouver les chemins des terrains . Toutefois, le milieu défensif n’a pas participé à la séance collective.
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