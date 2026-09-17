Le boss du foot africain se dit « confiant » quant à l’organisation de la CAN 2027

Le boss du foot africain se dit « confiant » quant à l’organisation de la CAN 2027

La Tanzanie accueillait un prestigieux visiteur cette semaine. Le président de la CAF Patrice Motsepe s’est rendu dans le pays qui co-organisera la prochaine Coupe d’Afrique des Nations pour une visite de deux jours. Un état des lieux nécessaire à 9 mois du début de la compétition qui aura lieu du 19 juin au 18 juillet 2027. La Tanzanie organise cette CAN en compagnie du Kenya , pays que Motsepe compte visiter ce vendredi, et de l’Ouganda.

L’optimisme règne …

MB pour SOFOOT.com