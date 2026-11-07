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Le Borussia Dortmund toujours invaincu, Leipzig cartonne avec Nkunku
information fournie par So Foot 07/11/2026 à 19:06

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Le Borussia Dortmund toujours invaincu, Leipzig cartonne avec Nkunku

Le Borussia Dortmund toujours invaincu, Leipzig cartonne avec Nkunku

Et si le Bayern avait de la concurrence ? En tout cas, le Borussia Dortmund ne lâche pas l’affaire et reste dans le sillage des Bavarois. Les « Jaune et Noir » ont fait le travail ce samedi à domicile face au surprenant promu Elversberg (2-1), portés par Félix Nmecha . Malgré la perte de Chukwuemeka sur blessure en première période, Dortmund a fini par prendre l’avantage grâce à son milieu de terrain qui fermait bien son pied au retour des vestiaires. L’international allemand s’est même offert son deuxième doublé de la saison et a permis au BVB de poursuivre sa marche en avant, malgré la réduction de l’écart de Futkeu en fin de rencontre. Grâce à ce succès, Dortmund reste à égalité de points avec le Bayern Munich en tête du championnat , simplement devancé à la différence de buts.

Nkunku et Leipzig cartonnent

Derrière les deux grands, Leipzig tient la cadence. Surpris par l’ouverture du score express de Kade, les hommes de Martin Demichelis ont déroulé face à Augsbourg (5-2) . Christopher Nkunku y est allé de son but sur un service de Brajan Gruda, et le Français a également délivré une passe décisive pour son buteur Romulo en seconde période. Les Roten Bullen enchaînent un troisième succès de rang en championnat et restent à trois longueurs du duo de tête.

OC pour SOFOOT.com

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