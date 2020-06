Le Borussia Dortmund maîtrise à Leipzig

Grâce à un doublé logique d'Erling Braut Haaland à la demi-heure de jeu, le Borussia Dortmund a empoché les trois points à Leipzig pour confirmer sa deuxième place au classement. Décevant, son adversaire ne méritait pas mieux et voit ses poursuivants rester proche de lui dans son rétroviseur.

Leipzig 0-2 Borussia Dortmund

Dortmund à l'arrêt, Leipzig plein de regrets

Douzième pion en quatorze journées, pour Haaland

Le troisième de Bundesliga qui reçoit le deuxième, une course à la zone Ligue des Champions, le premier match de Timo Werner depuis l'annonce officielle de son départ prochain à Chelsea... En conditions classiques, ce genre de choc fait rêver toute l'Allemagne. Oui, sauf que le huis clos est toujours là et que les organismes souffrent de la répétition des efforts.Alors forcément, le spectacle en prend un coup et l'avantage de jouer à la maison s'efface. Il n'empêche, le BVB n'a pas triché.... et s'en est tiré, devant un ennemi qui aurait pu revenir à sa hauteur et même lui passer devant en cas de succès. Mais voilà, Haaland continue de planter et son doublé du jour a suffi à faire pencher la balance du côté de son équipe qui a de toute façon disposé des meilleures occasions de la rencontre.Que de mauvaises nouvelles pour Leipzig, dans cette première période ! D'abord, les locaux affichent un niveau de jeu inhabituellement faible. Dominé à tous les niveaux, le troisième du championnat ne semble pas faire le pois face au dauphin du Bayern Munich. Ensuite, Sabitzer doit laisser sa place avant la pause à Olmo en raison d'une blessure au genou droit. Enfin, le score est logiquement en sa défaveur au terme des 45 premières minutes. Haaland est