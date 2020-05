Le Borussia Dortmund gagne à Wolfsburg, contrairement au Borussia Mönchengladbach qui s'incline contre le Bayer Leverkusen

Aucune victoire à domicile ce samedi après-midi, dans une 27e journée de Bundesliga disputée à huis clos et entamée à vive allure. En revanche, le Borussia Dortmund a fait honneur à ses supporters devant leur télévision en s'imposant à Wolfsburg pour se rapprocher du Bayer Munich. Tout le contraire de Mönchengladbach, battu chez lui par le Bayer Leverkusen qui prend sa troisième place. Plus bas, le Werder Brême croît de nouveau au maintien après son succès à Fribourg alors que Paderborn et Hoffenheim n'ont pas su se départager.

Wolfsburg 0-2 Borussia Dortmund

C'est clair pour tout le monde, le Borussia Dortmund arrive lancé. Pourquoi, comment ? Difficile à dire, mais le dauphin du Bayern Munich ne craint pas beaucoup le coup de mou physique. Surtout qu'au bout de quinze minutes, les visiteurs comptent 71% de possession de balle. Et si l'intensité se révèle aussi pauvre que le nombre d'occasions, Guerreiro ouvre tout de même le score en profitant d'un raté d'Håland. Côté Wolfsburg, rien à (re)garder... jusqu'à la pause. Car après l'entracte, le Loups se font plus mordants. Steffen touche la barre transversale de Bürki, puis le portier suisse stoppe la volée de son compatriote. La domination s'inverse, et le BVB commence à souffrir. Sans craquer toutefois, faisant même le break en contre-attaque avec le binôme Sancho-Hakimi à la baguette. Trop sévère aux yeux de Klaus, expulsé en raison d'une semelle sur Akanji. La lutte pour le titre avec les Bavarois, un orteil devant, continue.Le troisième pion en deux matchs de Guerreiro, en super forme depuis la reprise et qui bat son record de buts en championnat sur une saison (huit).