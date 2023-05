information fournie par So Foot • 07/05/2023 à 19:57

Le Borussia Dortmund écrase Wolfsburg et suit le Bayern Munich

Borussia Dortmund 6-0 Wolfsburg

Buts : Adeyemi (14 e et 59 e ), Haller (28 e ), Malen (37 e ) et Bellingham (54 e et 86 e )

Si le Bayern Munich pensait avoir un faible concurrent pour le titre, le voilà prévenu.…

Par pour SOFOOT.com