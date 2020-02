Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Borussia Dortmund écrase Francfort avant d'affronter le PSG Reuters • 14/02/2020 à 22:53









Le Borussia Dortmund écrase Francfort avant d'affronter le PSG par Hugo Chalmin (iDalgo) Quelques jours avant de retrouver le Paris St-Germain en huitième de finale de Ligue des Champions, le Borussia Dortmund s'est amusé vendredi soir face à l'Eintracht Francfort. Les Aigles, qui restaient sur une série de quatre matchs sans défaite en championnat, se sont lourdement inclinés 4-0 sur la pelouse du BVB. Ce dernier met la main d'entrée sur la rencontre et se voit récompensé de ses efforts avec un but de Piszczek à la 33ème minute. Dortmund mène 1 à 0 à la pause et accélère dès le retour des vestiaires. Sancho double la mise à la 50ème minute avant que Haaland ne vienne porter le score à 3-0 quatre minutes plus tard. Guerreiro vient même inscrire un quatrième but à la 74ème minute. Une victoire qui permet aux hommes de Lucien Favre de revenir à un point du Bayern Munich, leader de Bundesliga. Le Borussia s'est bien rattrapé après ses deux revers consécutifs en huitième de finale de la Coupe d'Allemagne contre le Werder Brême sur le score de 2-3 et en championnat face au Bayer Leverkusen également sur le score de 2-3.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.