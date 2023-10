Le Borussia Dortmund assure, Serhou Guirassy claque de nouveau

La 7 e journée de Bundesliga a vu les leaders faire le travail et Serhou Guirassy encore régaler.

Attendu pour prendre la tête du championnat, le VfB Stuttgart n’a pas failli face à Wolfsburg (3-1) . Des Loups réalistes au moment de prendre les devants, Yannick Gerhardt concluant un cafouillage d’une frappe au premier poteau (0-1, 34 e ). Mais le dernier mot est revenu à l’inusable Serhou Guirassy, venu rééquilibrer les choses sur penalty (1-1, 67 e ), inscrire le deuxième but (2-1, 78 e ), puis claquer le pion vainqueur (3-1, 82 e ). Second triplé pour l’international guinéen cette saison, et cinquième match sur huit possibles avec deux réalisations au minimum. Le VfB talonné par le Borussia Dortmund, après sa belle victoire contre l’Union Berlin (4-2) . Le BVB a ouvert la marque par Niklas Füllkrug, à la réception d’un corner qu’il a repris de la tête, puis prolongé du pied après l’arrêt préalable de Frederik Rønnow (1-0, 7 e ). Dans la foulée, Robin Gosens a lui égalisé sur une situation similaire (1-1, 9 e ). Un retour au score, avant l’avantage pour les Berlinois, Leonardo Bonucci transformant sereinement le penalty obtenu par Sheraldo Becker (1-2, 31 e ). Dortmund s’est cependant rebiffé au retour des vestiaire, voyant, coup-sur-coup, Nico Schlotterbeck (2-2, 49 e ) et Julian Brandt (3-2, 54 e ), marquer. En fin de partie, Julian Ryerson creusera même l’écart (4-2, 71 e ).…

AB pour SOFOOT.com