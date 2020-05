Le Borussia arrache les masques de Schalke

Rapidement mis sur orbite par Erling Håland, le Borussia Dortmund a soigné son arrivée dans le monde d'après en démolissant Schalke 04 (4-0) au terme d'un derby de la Ruhr aussi étrange qu'historique. Revoilà les hommes de Favre à un point du Bayern.

Borussia Dortmund 4-0 Schalke 04

Schalke, 04 pieds sous terre

Une ambiance de folie, une vraie. Bienvenue en mai 2020, ici le nouveau monde, un univers où les entraîneurs parlent derrière des masques, où les remplaçants sont éloignés les uns des autres, où les joueurs hurlent dans un stade vide et où un derby de la Ruhr prend donc la forme d'un match de reprise anonyme. Voilà plus de deux mois qu'aucun match de Bundesliga n'avait été joué et cela ne pouvait se faire sans conséquence. La première : on a vu samedi une rencontre sans trop d'intensité, hachée par un gros nombre de fautes et jouée par des joueurs craintifs. La seconde : dans un tel contexte, c'est souvent par des exploits individuels que la décision bascule. Résultat, c'est sur un petit miracle que ce Dortmund-Schalke s'est excité. Le match a ainsi commencé à la vingt-neuvième minute.Avant : rien, ou pas grand chose, si ce n'est une micro-occasion pour Haaland en début de partie et une demi-volée envoyée par l'attaquant norvégien dans le petit filet de Schubert, portier d'un Schalke 04 qui restait sur quatre nuls et trois défaites lors de ses sept dernières sorties en Bundesliga. Après : la gâchette du Borussia Dortmund a profité d'une belle inspiration de Brandt et d'un bon centre de Thorgan Hazard, titulaire surprise après la blessure à l'échauffement du jeune Giovanni Reyna, pour ouvrir le score. Là, la rencontre a commencé à tourner, à s'emballer