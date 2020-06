Le bon moment pour investir dans les infrastructures de l'eau (fédération professionnelle)

La crise peut fournir l'occasion d'investir pour protéger la ressource en eau et rénover infrastructures et canalisations, ont affirmé les entreprises de l'eau mardi, alors que s'annonce une nouvelle vague de chaleur.

"Il y a besoin d'investir notamment sur certaines interconnexions, et cela n'avance pas au rythme qui serait nécessaire", a déploré Frédéric Van Heems, le président de la Fédération des entreprises assurant la gestion des services d'eau (FP2E).

Des tensions sur la ressource hydrique sont de nouveau attendues cet été, notamment dans l'Est et le Centre, même si les nappes phréatiques, rechargées par les pluies automnales, sont en meilleur état qu'en 2019.

Un an après la clôture des Assises de l'eau, le secteur estime qu'il manque toujours les moyens et l'élan qui permettraient de "doubler le rythme de renouvellement des réseaux, investir dans la qualité de traitement de l'eau potable et de l'assainissement, et sécuriser (la ressource) au regard de l'enjeu du changement climatique".

Environ 6 milliards d'euros sont investis chaque année en France sur l'eau et l'assainissement, quand, de l'avis des parties prenantes aux Assises, il faudrait 9 milliards.

"Tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais l'équation financière n'est pas réglée", souligne M. Van Heems.

"La crise actuelle peut être une opportunité, pour investir dans un système plus vert, plus durable. Pour relancer l'économie il faut des projets, et l'eau doit être au top des priorités", développe le président de la FP2E.

Pour cela, la Fédération appelle à "doper l'action des Agences de l'eau", que ce soit en révisant les ponctions de leur budget par l'Etat ou en flêchant vers les agences les financements du Green Deal européen.

Accroître le recours à la réutilisation des eaux usées - peu répandu en France contrairement à de nombreux pays - et intensifier les investissements en stations d'épuration pour améliorer les traitements et l'hygiénisation des boues, font partie des autres nécessités, pointe le secteur.