Le Boeing 737 MAX retrouve le ciel des États-Unis après 20 mois au sol

Un Boeing 737 MAX d'American Airlines décolle pour un vol d'essai de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth à Dallas, Texas, le 2 décembre 2020 ( AFP / Cooper NEILL )

Le Boeing 737 MAX a repris du service mardi aux États-Unis sous les couleurs d'American Airlines, pour son premier vol commercial dans le pays depuis mars 2019 et deux accidents mortels qui avaient entraîné son immobilisation au sol.

L'avion assurant le vol AA718 a atterri à l'aéroport LaGuardia de New York à 13H12 (18H12 GMT), avec près de 20 minutes d'avance, selon le site internet de l'aéroport et une porte-parole de la compagnie aérienne.

Il avait décollé peu après 10H40 (15H40 GMT) avec une centaine de passagers à son bord, de Miami, où le tapis rouge avait été déroulé pour célébrer le retour de l'aéronef vedette de Boeing.

Après avoir passé 20 mois au sol, sur des tarmacs d'aéroports ou dans des entrepôts, le 737 MAX est de nouveau autorisé à voler aux Etats-Unis depuis mi-novembre.

Les deux accidents rapprochés qui avaient fait 346 morts, Lion Air en octobre 2018 (189 morts) et Ethiopian Airlines en mars 2019 (157 morts), sont évidemment dans tous les esprits.

Le numéro 2 d'American Airlines, Robert Isom, s'est toutefois voulu rassurant mardi, relevant que le 737 MAX "est un avion qui a été plus scruté que tout autre jamais auparavant. Nous sommes convaincus que cet avion est le plus sûr dans le ciel", a-t-il déclaré peu avant le départ du vol, à l'aéroport de Miami.

"Je me suis senti en sécurité en montant dans l'avion", a témoigné sans donner son nom un passager qui, interrogé sur la chaîne CNBC pendant le vol, l'a trouvé "très doux".

Une autre passagère a avoué avoir eu quelques craintes "au début quand le pilote a fait l'annonce", mais les avoir "vite (oubliées) et ça a été un vol vraiment tranquille".

- Eclaircie pour Boeing -

L'appareil doit effectuer mardi après-midi, dans la foulée, son vol retour vers Miami, avec la quasi-totalité de ses 172 sièges occupés, a dit à l'AFP une porte-parole d'American Airlines.

Un Boeing 737 MAX d'American Airlines à Renton dans l'Etat de Washington, le 18 novembre 2020 ( AFP / Jason Redmond )

La même rotation sera effectuée mercredi 30 décembre et jeudi 31 décembre.

Le tout premier vol commercial de l'avion star de Boeing depuis que les autorités ont donné leur feu vert avait eu lieu le 9 décembre au Brésil, opéré par la compagnie brésilienne low cost Gol, entre Sao Paulo et Porto Alegre.

Le retour du 737 MAX est une éclaircie dans le ciel du constructeur aéronautique américain, confronté à une crise sans précédent depuis que cet avion, qui était sa vache à lait, avait été cloué au sol.

Les doutes sur la fiabilité de l'avion avaient conduit de nombreuses compagnies aériennes, partout dans le monde, à annuler leurs commandes. Puis la crise du Covid-19, qui pénalise lourdement le secteur aérien, est venue enfoncer le clou.

Boeing a encore essuyé en novembre 63 annulations nettes de commandes du 737 MAX.

Mais l'horizon semble s'éclaircir, et la compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé le 3 décembre une commande ferme de 75 appareils 737 MAX.

Cet avion est reconnaissable à ses ailes pointues et permet des économies de carburant plus importantes que son prédécesseur, le 737 NG.

- Doutes des familles de victimes -

Les autorités américaines ont autorisé le 18 novembre le 737 MAX à revoler après des mois d'inspection et de révélations sur le développement et la certification chaotiques de cet aéronef, qui représentait le gros des bénéfices de Boeing avant les accidents.

Mais sa remise en service effective prend du temps car il faut de nouveau former les pilotes, et vérifier les appareils.

Un Boeing 737 MAX d'American Airlines à Renton dans l'Etat de Washington, le 18 novembre 2020 ( AFP / Jason Redmond )

Pour les familles de victimes cependant, cet avion n'aurait jamais dû être autorisé à voler de nouveau.

"Evitez-le, n'achetez pas un billet qui pourrait être un aller simple", ont dénoncé dans un communiqué des proches de personnes décédées dans l'accident du 737 MAX d'Ethiopian Airlines.

Le 25 décembre, un 737 MAX d'Air Canada, qui effectuait un vol d'essai entre l'Arizona (Etats-Unis) et Montréal avec trois membres d'équipage à bord, a connu un problème de réacteur qui l'a forcé à atterrir peu après son décollage.

United Airlines et Southwest, plus grosse cliente du 737 MAX avant les accidents, ne prévoient pas de reprendre les vols avant 2021, le 11 février pour la première, tandis que la seconde a évoqué le deuxième trimestre 2021.

S'il a obtenu le feu vert des Etats-Unis et du Brésil, le MAX attend encore la décision des autres autorités de l'aviation civile à travers le globe.

L'Union européenne et le Canada devraient se prononcer l'année prochaine et penchent vers une remise en service de l'avion. Une inconnue demeure sur la décision de la Chine, un des plus importants marchés aéronautique au monde.

bur-jul/esp