Le blé toujours ferme, dans le sillage de Chicago

Les prix du blé étaient toujours en hausse, mardi à la mi-journée, alimentée par la dynamique de hausse des prix à Chicago, elle même favorisée par les problèmes logistiques rencontrés en Argentine.

A 12H30 (11H30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 1,25 euro sur l'échéance de mars à 215,50 euros et de 75 centimes sur l'échéance de mai à 212,25 euros, pour près de 14.000 lots échangés.

La tonne de maïs, elle, était stable, progressant de 25 centimes, tant sur l'échéance de mars à 198,75 euros, que sur celle de juin à 199 euros, pour environ 200 lots échangés.

"La grève en Argentine, les affaires de limitation d'export en maïs ont fait monter Chicago et ont entraîné le blé et nous, on a suivi le blé de Chicago", a dit à l'AFP Damien Vercambre, analyste au cabinet Inter-Courtage.

"Alors que la grève des dockers semble trouver une issue, ce sont maintenant les douaniers qui affichent des revendications conduisant toujours de ce fait à des difficultés de chargements dans les ports", renchérit le cabinet Agritel dans une note publiée mardi.

"De plus, l'Argentine a décidé de suspendre ses exportations de maïs et ce jusque fin février afin de tenter de juguler son inflation. Cela contribue bien entendu à la fermeté des cours mondiaux du maïs après la révision à la baisse de la production des Etats-Unis et de l'Ukraine ces derniers mois, conjuguée à la demande inédite d'importations de la part de la Chine", ajoute Agritel.

La volatilité des cours est également favorisée par la demande chinoise, inédite ces derniers mois: alors que la demande de débouchés traditionnels comme l'Algérie, est un peu plus facile à évaluer, l'appétit chinois représente une véritable "inconnue", a souligné M. Vercambre.

Dans tous les cas, les exportateurs de blé français ne pourront pas "tout faire, donc c'est une affaire de prix et c'est pour ça aussi qu'on est monté pour essayer de réduire un petit peu la demande", a-t-il conclu.

