Le Black Friday du 29 novembre sera-t-il le dernier en France ?

Des « milliers de bonnes affaires » et de colis envoyés chaque mois de novembre. Depuis 2013, le Black Friday débarque en France une fois par an avec ses promotions toujours plus affriolantes. Mais accusé d'inciter à la surconsommation et de peser sur l'environnement, il est menacé de disparaître. Des députés ont fait un pas vers son interdiction en votant un amendement de la députée non-inscrite Delphine Batho en commission, dans la nuit de lundi à mardi.Le Black Friday a-t-il fait son temps, à l'heure de la transition écologique ? Côté consommateur, si l'on s'en tient aux chiffres, la réponse est non. D'après une étude de RetailMeNot, le Black Friday devrait générer 5,9 milliards d'euros cette année, soit une augmentation de 4,1 % par rapport à 2018.Pourtant, les initiatives se multiplient pour contrer ce rendez-vous commercial. Plusieurs marques ont créé leur « Green Friday » ou appelé au boycott, tandis que des groupes d'activistes comme Extinction Rebellion, Youth for Climate, Attac ou Alternatiba COP21 ont prévu des actions un peu partout en France vendredi pour dénoncer « la grande braderie de la planète ».Élisabeth Borne contre la « frénésie » de consommationCôté politique, c'est donc la députée Delphine Batho qui est partie en guerre contre le Black Friday, suivie de près par la ministre de la Transition écologique, Élisabeth Borne. « On ne peut pas à la fois baisser les émissions de gaz à effet de serre et appeler à une frénésie de consommation. Il faut surtout consommer mieux », a-t-elle estimé ce lundi sur BFM Business.Mardi, les députés lui ont emboîté le pas, en votant en commission un amendement de la loi anti-gaspillage visant à interdire les campagnes de promotions du « vendredi noir ». Ils proposent d'intégrer la publicité du Black Friday « aux pratiques commerciales agressives », passibles d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros au ...