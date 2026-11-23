Le Black Friday au défi de la baisse du pouvoir d'achat

Grand-messe des promotions très attendue des commerçants, le Black Friday s'ouvre dans un contexte de pouvoir d'achat réduit ( AFP / Emmanuel DUNAND )

Grand-messe des promotions très attendue des commerçants, pénalisés notamment par les mouvements sociaux des dernières semaines, le Black Friday s'ouvre dans un contexte de pouvoir d'achat réduit qui fait craindre un engouement moindre des consommateurs.

"Dépenser de l'argent pour le Black Friday, ce n'est pas vraiment ma priorité", assure à l'AFP Lauria Melito, dont le budget a été "trop grignoté" par la hausse du prix de l'essence et des achats de première nécessité.

Si, en général, la jeune communicante savoyarde de 26 ans profite de l'événement pour "se faire un peu plaisir", cette année elle n'en aura "pas les moyens".

Rendez-vous promotionnel incontournable prévu théoriquement le 27 novembre, le "vendredi noir" de la consommation -- au lendemain de la fête de Thanksgiving aux États-Unis -- a désormais tendance à s'étaler sur l'entièreté du mois de novembre. Importé par Amazon en 2010, le Black Friday s'est ancré dans les habitudes des Français, jusqu'à devenir incontournable.

Mais l'édition 2026 s'ouvre sous de sombres auspices : entre inflation grandissante et prix des carburants au sommet, les consommateurs, forcés d'arbitrer, deviennent moins insouciants dans leurs achats, soulignent plusieurs études.

Une personne sur cinq prévoit de réduire, légèrement ou drastiquement, les emplettes qu'elle réalise à cette occasion, par rapport à l'an passé, note le cabinet de conseil Boston Consulting Group (BCG).

Le budget moyen consacré aux achats du Black Friday devrait diminuer de 47 euros par rapport à 2024, pour s'établir à 341 euros, selon un sondage OpinionWay pour le spécialiste du commerce Bonial.

Période "décisive"

Mais Marc Lolivier, délégué général de la fédération de la vente en ligne (Fevad) se veut rassurant : "72 % des Français ont l'intention de faire des achats à cette occasion", déclarait-il début novembre sur BFM Business.

En période de consommation morose, "le Black Friday, c'est le rendez-vous du pouvoir d'achat", qui permet de consommer tout en "préservant" son budget, assure-t-il à l'AFP.

Et l'enjeu est grand : le mois de novembre est "le plus gros mois" de l'année "pour les e-commerçants", représentant à lui seul, 15 % de leur chiffre d'affaires, souligne le dirigeant.

Même constat pour le secteur de l'habillement, pour qui la période est "décisive", affirme à l'AFP Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce. Entre novembre et décembre, les grandes enseignes qui la composent réalisent 20 % de leur chiffre d'affaires, dont "la majorité est réalisée le week-end" qui suit le Black Friday, ajoute-t-il.

D'autant plus décisive cette année pour de nombreux commerçants qui, ces derniers mois, ont pâti de la baisse de la consommation et des dégradations commises en marge des manifestations contre la vie chère.

"Beaucoup d'acteurs, et notamment les plus petits, sont en souffrance", poursuit M. Petiot, qui prévient : "Rater cette fin d'année les mettra gravement en péril".

"Stratégique"

Mais ce contexte de pression sur le pouvoir d'achat pourrait aussi favoriser le Black Friday, en poussant les consommateurs à anticiper leurs achats des fêtes de fin d'année.

Avec un budget "un peu" contraint, "faire les cadeaux de Noël pendant le Black Friday, c'est stratégique", estime auprès de l'AFP Arthur, coach sportif roannais rencontré devant les grands magasins parisiens.

Si d'ordinaire le trentenaire a tendance à s'organiser "à la dernière minute", il n'aura "pas cette année le luxe d'attendre" le mois de décembre.

Comme lui, 8 acheteurs sur 10 déclarent profiter du Black Friday pour réaliser leurs emplettes de Noël, note Bonial dans son étude.

Sur internet seulement, la proportion est similaire (78 %) et atteint un niveau inédit, en hausse de 8 points sur un an, selon un sondage Toluna, commandé par la Fevad. Une bonne façon donc de "préserver Noël malgré la pression sur le budget", relève M. Lolivier.

La fédération prévoit cependant une enveloppe moyenne de 236 euros sur internet, "en recul de 55 euros" par rapport à 2025.

Beaucoup d'offres alléchantes pour ces consommateurs au pouvoir d'achat diminué se révèlent frauduleuses, met aussi en garde la Répression des fraudes (DGCCRF).

"Toutes les promotions ne sont pas vraies", prévient-elle sur son site internet, citant pêle-mêle des "promotions permanentes" qui n'en sont donc pas, "l'absence de prix de référence" faisant croire à de "bonnes affaires" ou encore de "fausses liquidations".