Le bitcoin passe en-dessous des 25.000 dollars, au plus bas depuis juin

Le bitcoin a atteint lundi son plus bas niveau depuis trois mois, chutant en-dessous des 25.000 dollars, contrarié par les spéculations autour de la possible vente de crypto-actifs du fonds d'investissement FTX, qui a déposé le bilan.

Lundi à 18H15 GMT, le bitcoin reculait d'environ 2,97% à 25.130 dollars, peu après être descendu sous le seuil des 25.000 dollars. Il s'agit de son plus bas niveau depuis le 15 juin, où il s'échangeait à 24.770 dollars.

"Les spéculations vont bon train sur le fait que les actifs en cryptomonnaies récupérés lors de l'effondrement de la bourse FTX soient soudainement mis sur le marché", ce qui "semble exercer une forte pression à la baisse sur le cours du Bitcoin", explique Susannah Streeter, d'Hargreaves Lansdown, interrogée par l'AFP.

Mais le bitcoin continue de s'échanger au-dessus du seuil des 25.000 dollars, tempère auprès de l'AFP Craig Erlam, analyste chez Oanda, pour qui "il peut s'agir simplement d'un mouvement technique ou d'un cas où les conditions deviennent brièvement instables".

Deuxième plus importante plateforme d'échange de cryptomonnaies, FTX a déposé le bilan en novembre, victime d'une crise de confiance et de demandes de retraits en masse de clients. Son ancien patron Sam Bankman-Fied et d'autres dirigeants sont accusés d'avoir utilisé les comptes des clients de FTX, à leur insu, pour alimenter les opérations spéculatives d'Alameda, sa société d'investissements.

Le bitcoin était déjà sous pression depuis la mi-août, souffrant de l'aversion pour le risque des investisseurs, plus réticents à investir dans cet actif plus volatil et préférant les valeurs refuge comme le dollar.

Depuis début août, le bitcoin a perdu plus de 13%, lesté par les inquiétudes économiques autour de la Chine, de nombreux indicateurs ayant mis en lumière une reprise post-Covid poussive.

Les craintes autour de la santé économique de la Chine ces dernières semaines ont en effet créé un environnement défavorable aux actifs à risques.

L'environnement actuel de taux d'intérêt très élevés pratiqués par les principales banques centrales dessert également le bitcoin, qui profite au contraire des taux bas.