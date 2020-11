Le bitcoin dépasse 17.500 dollars dans un marché qui a faim de risque

Le prix du bitcoin bondissait mardi pour la deuxième séance consécutive, gagnant 1.500 dollars en moins de 48 heures et s'approchant de son plus haut historique, profitant de l'appétit pour le risque des investisseurs.

Vers 17H20 GMT (18H20 à Paris), le bitcoin coûtait 17.502 dollars, et évoluait à des niveaux plus vus depuis le bref pic des prix fin 2017, quand la cryptomonnaie avait atteint son plus haut historique à 19.041 dollars, avant de chuter début 2018.

"Il y a un réel appétit pour les actifs à risque, y compris les cryptomonnaies, dû aux mesures extraordinaires de relance de l'économie par les banques mondiales et les gouvernements", a expliqué à l'AFP Fawad Razaqzada, analyste chez Forex.com.

Les banques centrales, qui inondent le monde de liquidités pour soutenir l'économie mondiale durement frappée par la pandémie de Covid-19, incitent les investisseurs à se tourner vers tous les actifs possibles: aux Etats-Unis, les indices boursiers S&P 500 et Dow Jones Industrial Average ont tous deux fini sur des records lundi.

Le bitcoin, créé en 2008 par un anonyme, se présente comme une alternative aux monnaies traditionnelles, justement car son émission par un réseau non centralisé vise à empêcher de telles mesures d'assouplissement monétaire des institutions.

"Je pense que les investisseurs sont devenus plus à l'aise avec l'idée d'acheter des cryptomonnaies, de nombreux fonds d'investissements ont été lancés avec cette problématique en tête en 2020", a souligné Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

"Pas besoin d'en posséder énormément pour pouvoir espérer des gains importants", ajoute-t-il.

Outre l'intérêt des fonds d'investissements, le bitcoin intéresse d'autres acteurs plus traditionnels du paiement en ligne. L'envol de ces dernières semaines a débuté quand le géant des paiements en ligne Paypal a annoncé le 21 octobre lancer sa propre plateforme d'échanges de bitcoin et d'autres cryptomonnaies.