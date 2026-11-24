Le billet de 5 euros est la star des achats quotidiens des Français, mais il reste rare dans les porte-monnaies

Contrairement aux autres coupures, le billet de cinq euros fait figure de "denrée rare" car il reste plus longtemps qu'elles dans "l'économie de proximité".

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Petits achats du quotidien, rendu de la monnaie, argent de poche... Le billet de cinq euros est particulièrement apprécié des Français pour la vie quotidienne, mais reste paradoxalement peu disponible à l'usage, constate la Banque de France.

"Près d'un consommateur sur deux" utilise ce billet pour régler des achats de moins de 5 euros , indique la Banque de France dans son bulletin publié lundi 23 novembre. À valeur équivalente, 77 % des 3.280 personnes sondées par la Banque de France en septembre sur LinkedIn et Instagram préfèrent un billet de cinq euros à des pièces.

Répandue dans les usages du quotidien (achat d'une baguette, d'un journal), cette coupure est prisée des commerçants pour le rendu de la monnaie. Ce billet est aussi souvent le premier manipulé par les enfants, notamment sous forme d'argent de poche , et connaît une certaine saisonnalité puisqu'il revient "relativement plus que les autres dans les caisses de la Banque de France pendant l'été", signe de son attrait pour les touristes et les vacanciers.

Contrairement aux autres coupures, le billet de cinq euros fait cependant figure de "denrée rare" car il reste plus longtemps qu'elles dans "l'économie de proximité" (distributeurs de billets, banques, commerces). Il ne remonte donc que "trop rarement" dans le circuit institutionnel, c'est-à-dire chez les acteurs chargés d'assurer la mise en circulation de nouveaux billets et de détruire les plus usés, dont les imprimeries et la Banque de France. "Cette tendance est largement due aux difficultés que rencontrent des particuliers et des commerçants à se procurer des billets de 5 euros", avance la Banque de France.

Elle pointe comme autre facteur d'explication les commandes "particulièrement faibles" de billets de 5 euros par "les banques et les acteurs du commerce" auprès de la filière fiduciaire par rapport aux autres coupures. "La quantité de billets de 5 euros commandés s’élève à 142 millions sur un total de 6 milliards (billets de 5 euros à 50 euros)" en France métropolitaine en 2025, relève-t-elle.

Des billets dégradés qui restent dans l'économie de proximité

Ainsi, les billets de 5 euros "représentent seulement 2,3 % du nombre de billets commandés pour les usages du quotidien", soit sur les coupures allant de 5 à 50 euros -la part des billets de 10, 20 et 50 euros avoisinant, elle, les 30 % pour chacun d'entre eux.

En pratique, la coupure de 5 euros est "rarement" proposée dans les distributeurs automatiques de billets.

Or, si les grandes enseignes pourvoient "massivement" des billets de 5 euros car elles peuvent s'approvisionner facilement en billets neufs grâce à leurs volumes importants et à leur "recours direct aux transporteurs de fonds", ce n'est pas le cas des commerces de proximité. Leurs volumes d'activité étant insuffisants pour recourir aux transporteurs de fonds, et leurs moyens d'obtention de billets de cinq euros s'avérant moins pratiques (voire plus coûteux), ces derniers ont "tendance à être conservés le plus longtemps possible dans les caisses des commerces plutôt qu'à être reversés aux banques".

D'où une situation paradoxale, dans laquelle les "billets dégradés" de 5 euros circulent "plus longtemps dans l'économie de proximité , alors même que leur état justifierait leur remplacement".

"Ce constat n’est pas nécessairement partagé avec les autres pays de la zone euro, où l'usage des espèces, les flux touristiques ou encore les réglementations bancaires diffèrent", nuance la Banque de France.