Le "Bill Gates britannique" parmi les disparus du naufrage d'un yacht en Italie

Un bateau des garde-côtes se prépare à rechercher six personnes disparues après avoir récupéré le corps d'une victime du naufrage d'un voilier de luxe au large de Porticello, le 19 août 2024 en Sicile ( ANSA / Igor Petyx )

Le magnat britannique de la tech Mike Lynch fait partie des six personnes disparues dans le naufrage d'un super-yacht de luxe qui a sombré avec 22 passagers et membres d'équipage à bord, surpris par une tempête, dans la nuit de dimanche à lundi près de Palerme (Sicile).

Le voilier de 56 mètres, baptisé "Bayesian" et battant pavillon britannique, a coulé au large de Porticello, une ville côtière à environ 15 km à l'est de Palerme, vers 05H00 (03H00 GMT) lundi suite à une violente tempête, ont indiqué les garde-côtes.

En pleine nuit, des vents violents et un déluge de pluie ont balayé la côte, provoquant des dégâts matériels dans les établissements de plage: selon plusieurs médias, la zone a été traversée par une trombe marine, une colonne d'air et d'eau en rotation.

Douze passagers et dix membres d'équipage se trouvaient à bord du yacht, en majorité de nationalité britannique. Parmi eux, l'entrepreneur de la tech Mike Lynch, surnommé "le Bill Gates britannique", a indiqué à l'AFP le directeur de la Protection civile italienne, Salvo Cocina.

L'entrepreneur britannique Mike Lynch, le 21 juin 2011 à Londres ( POOL / BEN GURR )

L'homme d'affaires de 59 ans, fondateur de l'éditeur de logiciels Autonomy, est l'un des plus célèbres entrepreneurs britanniques dans la tech. Son épouse Angela Bacares, a quant à elle été secourue, a précisé une source proche des opérations de sauvetage.

Quinze personnes ont été secourues et sept ont été dans un premier temps portées disparues --un membre d'équipage et six passagers, de nationalités britannique, américaine et canadienne. Le corps d'un des sept disparus a ensuite été retrouvé dans l'épave du voilier et récupéré.

"Notre priorité est de coopérer avec les recherches en cours et d'assurer tout le soutien nécessaire aux passagers et aux membres d'équipage ayant survécu", a assuré pour sa part dans un communiqué l'armateur d'origine britannique du voilier, Camper & Nicholsons.

Charlotte, une passagère britannique de 35 ans qui se trouvait à bord avec son mari, des collègues d'une entreprise londonienne et quelques proches, a raconté avoir perdu sa fille d'un an "pendant deux secondes" dans l'eau avant de la récupérer.

Un bateau des garde-côtes et un autre des pompiers recherchent six personnes disparues après avoir récupéré le corps d'une victime du naufrage d'un voilier de luxe au large de Porticello, le 19 août 2024 en Sicile ( ANSA / Igor Petyx )

"Je l'ai immédiatement serrée dans mes bras au milieu de la fureur des vagues. Beaucoup criaient. Heureusement, le canot de sauvetage a été gonflé et nous avons été 11 à monter à bord", a-t-elle raconté à l'agence Ansa. La femme et son bébé ont été hospitalisées mais sont hors de danger.

Parmi les rescapés, en majorité britanniques, se trouvaient également deux Franco-Britanniques, un Sri-Lankais, un Néo-Zélandais et un Irlandais, ont rapporté des médias.

Lundi, le soleil était de retour, permettant aux secours de mener sur une mer calme des recherches impliquant un hélicoptère et des plongeurs autour de l'épave du bateau, localisée à 50 m de profondeur.

- "Tragédie" -

Selon des médias, le voilier, qui avait jeté l'ancre à environ 700 mètres au large du port de Porticello, s'est trouvé sur la route d'une trombe marine, un phénomène de plus en plus observé en Europe ces dernières années.

Deux bateaux de secours recherchent des disparus après le naufrage d'un voilier au large de Porticello en Sicile, le 19 août 2024 ( ANSA / Igor Petyx )

"Nous étions là les premiers pour aider, mais nous n'avons trouvé personne dans la mer, nous n'avons trouvé que des coussins et les restes du bateau, nous avons immédiatement appelé le port", a raconté à l'AFP Fabio Cefalù, pêcheur qui a vu la perturbation approcher "vers 03H30".

"Ce bateau était tout illuminé. Vers 04H30 du matin, il n'était plus là (...) Une journée de vacances normale passée joyeusement en mer s'est transformée en tragédie", a raconté un témoin, cité par l'agence de presse italienne Ansa.

Le "Bayesian" a été construit en Toscane en 2008 puis restauré en 2020, selon le site internet TGCom 24. Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent un yacht luxueux à la coque bleu marine et au pont en bois clair stationnant de nuit au large des côtes.

Ce type de yacht dispose d'un mât principal en aluminium considéré comme le plus grand au monde avec une hauteur de 75 mètres. Ses voiles ont une superficie de 3.000 m².