Le bilan de l'épidémie de coronavirus dans le monde à 9h00 GMT

Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde s'élevait à 90.914, dont 3.116 décès, dans 76 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 9h00 GMT.

763 nouvelles contaminations et 38 nouveaux décès ont été recensés depuis le décompte réalisé la veille à 17h00 GMT.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée fin décembre, comptait 80.151 cas, dont 2.943 décès. Au total, 125 nouvelles contaminations et 31 nouveaux décès y ont été annoncés entre lundi 17h00 GMT et mardi 9h00 GMT.

Ailleurs dans le monde, 10.763 cas étaient recensés mardi à 9h00 GMT, dont 172 décès et 638 nouveaux cas.

Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (4.812 cas dont 477 nouveaux, 28 décès), l'Italie (2.036 cas dont 0 nouveaux, 52 décès), l'Iran (1.501 cas dont 0 nouveaux, 66 décès), et le Japon (268 cas dont 14 nouveaux, 12 décès). Le Japon a par ailleurs enregistré plus de 700 cas sur le navire de croisière Diamond Princess.

Depuis lundi 17h GMT, la Chine, la Corée du Sud, la France et les États-Unis ont recensé de nouveaux décès. Le Maroc et la Lettonie ont eux annoncé le diagnostic de premiers cas sur leur sol.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).