Le bilan comptable de l'intersaison 2030

Demain, c'est loin ? Pas pour la planète foot, qui a déjà établi son business plan sur dix ans. Le projet est en marche, on fait le bilan de l'intersaison 2029-2030. À ranger à côté du compte de résultats.

La Berrichonne roule sur la League One Mobalpa

Les arbitres du Loir-et-Cher feront grève en janvier

La beINSky WorldLeague respecte la trêve de Noël

La Ryanair FIFA World CupTM joue son Boxing Day

Les années 2000 étaient lyonnaises. La décennie 2010 est parisienne. La cuvée 2020 sera berrichonne. On dit merci qui ? Merci Manu !. 23 avril 2022, Macron est réélu sur cette promesse en forme de tour de magie : lui président, la diagonale du vide sera l'eldorado de demain. Et qui dit paradis, dit fiscalité " avantageuse ". Le 31 décembre à 23h55, entre deux coupes budgétaires, une tournée de 49.3 transforme l'Indre en Delaware français. Une seule condition pour en profiter, investir dans le tourisme local. Amazon et Apple n'hésitent pas et injectent leurs dollars dans le budget de la Berrichonne. Le projet est en marche. Le PSG, lui, plane déjà ailleurs.Piqué l'avait annoncé en décembre 2019 : la tendance est à la prise de pouvoir des joueurs. Et les joueurs, ils se passeraient bien de mises au vert à Châteauroux, Metz ou Eibar. Alors, quand beIN et la Sky s'associent pour proposer de financer la nouvelle idée de Gerard P.Gianni I., c'est le coup de foudre. Exit les matchs de coupe en janvier, on joue désormais de mai à septembre sous le soleil de Hong-Kong, Dubaï ou Dublin (coucou, le réchauffement climatique). Le Rakuten de Tokyo est tenant du titre, tandis que le Paris Airways a laissé la cuillère de bois au Sydney Fire Club. Mais attention à l'Inter H&M Miami, très agressif sur les soldes hivernales ! Il disait quoi déjà, Jean-Pierre Coffe ?Après la Coupe du monde 2026, disputée par 48 pays en goguette du Canada au Mexique, la FIFA veut faire plus grand, plus beau, plus renta... plus ouvert. Résultat, c'est un Mondial à 72 qui s'apprête à être joué à l'intersaison 2029-2030. Et pour renta... célébrer l'événement, la maison-mère décide Lire la suite de l'article sur SoFoot.com