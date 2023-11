Le bijou du week-end est signé Ruslan Malinovskyi !

Les supporters de l’OM ont vraiment de quoi s’arracher les cheveux.

Déjà dépités par la prestation insipide proposé par Marseille à Strasbourg samedi, les fans marseillais peuvent l’être encore un peu plus en voyant leurs ex réussir des merveilles ailleurs. C’est le cas de Ruslan Malinovskyi, qui s’est illustré ce dimanche en dégainant un véritable chef-d’œuvre avec le Genoa, face à Frosinone. Spoiler : on est pas sur du petit enroulé tout en finesse, on est plutôt sur du gros pétard bien brut de décoffrage, histoire de rappeler des souvenirs d’un soir de Classique en Coupe de France……

AL pour SOFOOT.com