Le bijou de Ludovic Blas pour ouvrir le score face au Maccabi Haïfa !

C’est pas dur le foot, finalement.

Opposé au Maccabi Haïfa ce jeudi au Roazhon Park pour son premier match dans sa campagne de la Ligue Europa, le Stade rennais a rapidement fait la course en tête. Les Bretons ont ouvert le score en moins d’une minute, grâce à une superbe inspiration de Ludovic Blas. Après une tentative de longue touche du Maccabi, Nemanja Matić intercepte et donne à l’ancien Nantais. La recrue estivale contrôle à plus de 25 mètres, se retourne puis décoche une reprise du gauche, qui prend le gardien à défaut, même si ce dernier n’est pas exempt de tout reproche.…

