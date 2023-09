information fournie par So Foot • 13/09/2023 à 10:15

Le bijou d’Ernest Nuamah qui va enflammer les supporters lyonnais

John Textor l’adore.

Et si Lyon avait vraiment décroché la pépite ? Déjà buteur face à la République centrafricaine la semaine dernière, le nouvel attaquant de Lyon Ernest Nuamah a remis ça mardi, face au Liberia. A l’occasion d’un match amical face aux pays de Mister George , remporté trois buts à un par les Blacks Stars , l’ancien joueur de Nordsjaelland, prêté par Molenbeek, a brillé avec un but et une passe décisive.

JF pour SOFOOT.com